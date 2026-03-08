TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD ŠAPCA, SUMNJA SE DA JE DVOJE MRTVIH: Policija i ekipa hitne pomoći na terenu!

Policija u saradnji sa nadležnim tužilaštvom trenutno obavlja uviđaj i prikuplja sve relevantne informacije.

Prema rečima izvora upoznatog sa slučajem, saobraćajna nesreća se dogodila u popodnevnim časovima, a na lice mesta odmah su upućene ekipe policije i Hitne pomoći.

- Došlo je do teške saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovala dva automobila na lokalnom putu kroz naselje. Nažalost, dve ženske osobe su izgubile život - rekao je izvor.

Uviđaj je trenutno u toku kako bi se utvrdile sve okolnosti pod kojima je došlo do nesreće.

- Policija u saradnji sa nadležnim tužilaštvom trenutno obavlja uviđaj i prikuplja sve relevantne informacije. Nakon toga biće poznato kako je tačno došlo do nesreće - dodaje sagovornik.

Istraga je u toku, a o slučaju je obavešteno i Osnovno javno tužilaštvo u Šapcu.

