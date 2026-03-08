AKTUELNO

Pogledajte prve fotografije užasa kod Šapca: Dve žene poginule na licu mesta, ima i povređenih (FOTO)

Foto: TV Pink Printscreen

U stravičnoj nesreći koja se dogodila oko 14.30 sati u naselju Korman poginule su dve ženske osobe starosti 25 i 49 godina.

Prema informacijama do kojih je došao Telegraf.rs, obe poginule žene bile su u istom automobilu, dok su sve osobe iz drugog automobila, muškarac i žena, povređeni. Njima je ukazana hitna medicinska pomoć i prevezene su na dalje zbrinjavanje u bolnicu u Šapcu.

U nesreći je učestvovao automobil marke "audi" i još jedno vozilo.

Kako se vidi na stravičnim fotografijama sa lica mesta, jedan automobil udario je u stranu drugog automobila, a oba su delimično skliznula sa puta. Jedan od automobila je potpuno uništen sa dsne strane.

Policija je izašla na lice mesta, gde vrši uviđaj, a uzrok nesreće tek treba da bude utvrđen.

Istraga je u toku, a o slučaju je obavešteno i Osnovno javno tužilaštvo u Šapcu.

POLICIJA UPALA U STAN U NIŠU Kod muškarca (34) nađeni kokain, marihuana

Marija Radić

#Poginuli

#Povređeni

#Saobraćajna nesreća

#udes

#Šabac

