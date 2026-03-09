JEZIVE SCENE U OBRENOVCU! BMW pokosio tinejdžera (17) na motoru: Lekari mu se BORE ZA ŽIVOT

U stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć u Obrenovcu, teško je povređen sedamnaestogodišnji mladić N. B. koji je upravljao motociklom.

Na njega je naleteo automobil marke BMW, a prema poslednjim informacijama, stanje mladića je kritično.

Do udesa je došlo u večernjim satima kada su se, pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima, sudarili automobil kojim je upravljao Nenad S. (52) i motocikl na kojem je bio maloletni N. B. (17).

Borba za život u Urgentnom centru

Silina udarca bila je tolika da je mladi motociklista zadobio ekstremno teške telesne povrede. On je kolima Hitne pomoći hitno transportovan u Urgentni centar u Beogradu, gde su ga lekari odmah uveli u operacionu salu.

"Pacijent je primljen sa povredama opasnim po život. Lekari se od sinoć bore za njegov oporavak, a stanje se neprestano prati", navodi izvor blizak istrazi.

Istraga OJT u Obrenovcu

Policija je na licu mesta obavila detaljan uviđaj koji je trajao satima, zbog čega je saobraćaj u ovom delu grada bio privremeno obustavljen.

Očekuje se da će toksikološki nalazi i veštačenje vozila pružiti više odgovora o uzroku ove tragedije koja je potresla Obrenovčane.

Autor: S.M.