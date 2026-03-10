AKTUELNO

ROBIJAŠ KOJI JE OTEO I ZLOSTAVLJAO DEČAKA BIO PIJAN: Odveo dete na deponiju kod Obrenovca, šamarao ga i davio, a sve zbog telefona?!

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pixabay.com, Tanjug ||

Robijaš Dragan P. (33), koji je uhapšen zbog otmice četrnaestogodišnjaka u Obrenovcu, u trenutku izvršenja krivičnog dela bio je pod dejstvom alkohola.

Kako saznaju mediji, osumnjičeni Dragan P. i njegov saučesnik Slađan M. (50) su se pre napada na maloletnika opisajli.

- Sve se desilo ispred kuće Dragana P. sinoć oko 22 sata. Pretpostavlja se da su njih dvojica pila alkohol kada su ugledali dečaka ispred kuće kako snima telefonom. Zbog čega je to toliko zasmetalo osumnjičenima za sada nije poznato - kaže izvor i dodaje da su Dragan P. i Slađan M. naterali dečaka da uđe u auto i odvezli su ga na deponiju.

- Mučili su dete na deponiji! Tukli ga, šamarali, davili... Posle jezivog i ponižavajućeg zlostavljanja, opet su ga stavili u auto i vatili ga na lokaciju sa koje su ga i oteli - navodi izvor detalje iz istrage. Inače, istragu vodi Osnovno javno tužilaštvo u Obrenovcu.

Povređeni tinejdžer je upućen na lekarski pregled radi utvrđivanja stepena povreda, a dvojica osumnjičenih su uhapšeni i određeno im je zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti saslušani kod tužioca.

- Osumnjičeni Dragan P. je od ranjije poznat policiji, a u trenutku hapšenja je bio u kućnom pritvoru u kom je izdržavao jednogodišnju zatvorsku kaznu zbog ranije počinjene krađe - navodi izvor Kurira i dodaje:

- Zbog čega su Dragan P. i njegov saučesnik tako nasilno odreagovali na dečaka za sada nije poznato. Moguće da je svemu kumovao alkohol koji su konzumirali, ali to svakako nije opravdanje.

Autor: Iva Besarabić

