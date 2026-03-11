AKTUELNO

Hronika

TUČA U VELNES CENTRU! Nesvakidašnji obračun u Niškoj Banji: Obe osobe privedene

Izvor: Pink.rs/Blic.rs, Foto: Pixabay.com ||

Oba muškarca u tuči su zadobila lake telesne povrede posle čega im je ukazana pomoć u KC Niš.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su B. P. (47) i A. V. (52) iz tog grada, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje.

Sumnja se da su se njih dvojica juče u jednom velnes studiju u Niškoj Banji, nakon rasprave, potukli, a potom su sa lakim telesnim povredama zbrinuti u Univerzitetsko-kliničkom centru Niš.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni osnovnom javnom tužiocu u Nišu.

Autor: S.M.

