LANČANI SUDAR NA NOVOM BEOGRADU: Učestvovala tri vozila, Hitna pomoć na licu mesta

Na auto-putu kod Bulevara umetnosti danas se dogodila saobraćajna nezgoda, kada je iz nepoznatog razloga došlo do lančanog sudara u kojem su učestvovali autobus, kamion i putničko vozilo.

Saobraćajna nezgoda dogodila se oko 12 časova, a na lice mesta ubrzo su stigle ekipe Hitne pomoći. Za sada nije poznato da li u sudaru ima povređenih osoba, niti kakav je stepen eventualnih povreda učesnika u nezgodi.

Okolnosti pod kojima je došlo do sudara za sada nisu poznate, a očekuje se da će policija nakon uviđaja utvrditi sve detalje i tačan uzrok nezgode.

Na mestu nezgode prisutne su nadležne službe, dok je saobraćaj u ovom delu auto-puta usporen. Vozačima se savetuje dodatni oprez i strpljenje dok traje intervencija i uklanjanje vozila sa kolovoza.

Više informacija o ovoj saobraćajnoj nezgodi biće poznato nakon završetka uviđaja.

Autor: Iva Besarabić