DRAMA NA DEDINJU: Automobil se zapalio u toku vožnje, gest radnika Pinka oduševio vozača (FOTO+VIDEO)

Odmah su mu pritrčali u pomoć.
Na kružnom toku na Dedinju, ispred zgrade Televizije Pink oko 16 sati zapalilo se vozilo Doma zdravlja Grocka.
Vatra je na automobilu je buknula u toku vožnje.
Vozač se zaustavio, izašao iz kola i panično tražio pomoć dok je iz prednjeg dela automobila izbijala vatra.
U pomoć su mu odmah pritrčali i zaopsleni na Televiziji Pink koji su se u momentu incidenta našli na ulazu u zgradu.
Brzom i prisebnom reakcijom, pomogli su vozaču da ugasi požar na vozilu.
Na teren su ubrzo stigli i vatrogasci.
Autor: S.M.