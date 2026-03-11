AKTUELNO

Hronika

DRAMA NA DEDINJU: Automobil se zapalio u toku vožnje, gest radnika Pinka oduševio vozača (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/N. Brajović ||

Odmah su mu pritrčali u pomoć.

Na kružnom toku na Dedinju, ispred zgrade Televizije Pink oko 16 sati zapalilo se vozilo Doma zdravlja Grocka.

Vatra je na automobilu je buknula u toku vožnje.

Vozač se zaustavio, izašao iz kola i panično tražio pomoć dok je iz prednjeg dela automobila izbijala vatra.

U pomoć su mu odmah pritrčali i zaopsleni na Televiziji Pink koji su se u momentu incidenta našli na ulazu u zgradu.

Brzom i prisebnom reakcijom, pomogli su vozaču da ugasi požar na vozilu.

Na teren su ubrzo stigli i vatrogasci.

Autor: S.M.

