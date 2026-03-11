MOTOR JE VELIKOM BRZINOM UDARIO U AUTOMOBIL KOJI JE SKRETAO...Fotografije otkrivaju kako je došlo do stravičnog udesa u kom je poginuo BRAT DARKA LAZIĆA

Dragan Lazić, brat pevača Darka Lazića, poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas u popodnevnim časovima kod Vladimirovaca.

Kako saznajemo, Dragan Lazić je vozio motocikl i sudario se sa putničkim automobilom.

Brat poznatog pevača je preminuo na licu mesta.

Uviđaj je u toku, a uzrok nesreće biće utvrđen tokom istrage.

Za sada nije poznato kako je tačno došlo do sudara, a više informacija očekuje se nakon završetka istrage.

Na osnovu dostupnih fotografija sa društvenih mreža, može se pretpostaviti da je motocikl velikom brzinom udario u desni zadnji bok automobila koji je najverovatnije skretao u levo sa kolovoza glavnog puta.

Autor: S.M.