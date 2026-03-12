AKTUELNO

UHAPŠEN POSLOVOĐA IZ LESKOVCA: Sumnja se da je iz kase uzeo više od 1,4 miliona dinara

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su M. J. (1988) iz Leskovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pronevera u obavljanju privredne delatnosti.

Sumnja se da je, od 24. februara do 3. marta ove godine, kao poslovođa u maloprodajnom objektu jednog trgovinskog lanca u Leskovcu, prisvojio za sebe dnevne pazare čime je oštetio to privredno društvo za 1.450.710 dinara. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Autor: A.A.

