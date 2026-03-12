UHAPŠEN POSLOVOĐA IZ LESKOVCA: Sumnja se da je iz kase uzeo više od 1,4 miliona dinara

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su M. J. (1988) iz Leskovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pronevera u obavljanju privredne delatnosti.
Sumnja se da je, od 24. februara do 3. marta ove godine, kao poslovođa u maloprodajnom objektu jednog trgovinskog lanca u Leskovcu, prisvojio za sebe dnevne pazare čime je oštetio to privredno društvo za 1.450.710 dinara. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
Autor: A.A.