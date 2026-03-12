HOROR NA PUTU KRALJEVO-KRUŠEVAC: Motociklista pokosio ženu dok je pretrčavala put, BORE JOJ SE ZA ŽIVOT

U teškoj saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila juče na državnom putu Kraljevo–Kruševac, povređeni su dve osobe.

Do udesa je došlo u sredu oko 14 sati u Novom Selu, kada je žena A. L. (55) iz ovog mesta pokušala da pretrči kolovoz van obeleženog pešačkog prelaza. U tom trenutku, na nju je naleteo motocikl marke "Yamaha" kojim je upravljao D. M. (47) iz Trstenika, krećući se iz pravca Kraljeva ka Vrnjačkoj Banji.

Hitno prebačeni u bolnicu

Od siline udara, oba učesnika su zadobila telesne povrede i vozilom Hitne pomoći su hitno transportovana u Opštu bolnicu "Studenica" u Kraljevu. Nezvačno, A.L. ima teške telesne povrede opasne po život.

Nadležni organi apeluju na sve učesnike u saobraćaju na maksimalan oprez, posebno na pešake koji kolovoz moraju prelaziti isključivo na za to označenim mestima.

Autor: D.Bošković