Uhapšen mladić u Čačku zbog posedovanja droge

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Čačku, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u ovom gradu, uhapsili su N. Đ. (23) iz tog grada zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je pretresom stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi pronašla 15 kesa sa sasušenom biljnom materijom nalik na kanabis, ukupne težine 1.043 grama, kao i tegulu sa još 37 grama iste materije.

Takođe su pronađeni drobilica sa manjom količinom materije nalik na kanabis i vagica za precizno merenje.



Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

