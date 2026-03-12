AKTUELNO

Hronika

Uhapšen mladić u Čačku zbog posedovanja droge

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Pink.rs ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Čačku, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u ovom gradu, uhapsili su N. Đ. (23) iz tog grada zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je pretresom stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi pronašla 15 kesa sa sasušenom biljnom materijom nalik na kanabis, ukupne težine 1.043 grama, kao i tegulu sa još 37 grama iste materije.

Takođe su pronađeni drobilica sa manjom količinom materije nalik na kanabis i vagica za precizno merenje.


Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Autor: S.M.

#Droga

#Hapšenje

#Krivično delo

#proizvodnja

#Čačak

POVEZANE VESTI

Hronika

Čačak: Uhapšen četrdesetogodišnjak zbog uzgoja marihuane

Hronika

Beograđanin uhapšen zbog droge: Policija mu u stanu pronašla OVE vrste narkotika

Hronika

UHAPŠEN MLADIĆ (24) U SUBOTICI ZBOG POSEDOVANJA DROGE: Evo šta je sve policija pronašla prilikom pretresa stana

Hronika

Policija u Čačku zaustavila taksi, a onda je putnik (20) uradio nešto zbog čega je ODMAH uhapšen!

Hronika

U Beogradu zaplenjena droga za silovanje, uhapšen muškarac: Oglasio se MUP (FOTO)

Hronika

Uhapšeni Beograđanin i Nišlija zbog droge: Pronađen i novac