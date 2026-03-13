AKTUELNO

Hronika

Uhapšena bivša direktorka Centra za socijalni rad: Osumnjičena da je preko socijalne pomoći oštetila budžet za više od MILION

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: MUP Srbije ||

U saradnji Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu i Uprave kriminalističke policije Odeljenja za borbu protiv korupcije, uhapšena je R. Ž, bivša direktorka Centra za socijalni rad (CSR) opštine Stara Pazova, pod sumnjom da je zloupotrebom oštetila budžet Srbije za više od 1,5 miliona dinara.

Ona je osumnjičena za izvršenje krivičnog dela zloupotreba službenog položaja, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Sumnja se da je ona kao bivša direktorka Centra za socijalni rad opštine Stara Pazova, od 2021. do 2025. godine, neosnovano odobravala isplatu novčanih iznosa na ime socijalne pomoći licima koja za to nisu ispunjavala zakonom propisane uslove, čime je naneta šteta budžetu Republike Srbije u iznosu od preko milion i petsto hiljada dinara.

Osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti privedena na saslušanje u tužilašvo.

