AUTOMOBIL POKUŠAO DA OBIĐE AUTOBUS PA ULETEO U MAKAZICE, TEŽAK LANČANI UDES - Opšti haos na uglu Takovske i Svetogorske: Saobraćaj potpuno obustavljen!

Na uglu Takovske i Svetogorske ulice u Beogradu danas je došlo do ozbiljnog saobraćajnog incidenta.

Automobil je pokušao da obiđe autobus na liniji 65, ali je pri preticanju naleteo na trolejbus, što je izazvalo haos u saobraćaju.

Zbog udesa, saobraćaj u oba smera, od Politike ka Palilulskoj pijaci i u suprotnom smeru, trenutno je potpuno obustavljen. Vozači se upozoravaju da izbegavaju ovu deonicu dok nadležni ne regulišu saobraćaj.

Nema još informacija o eventualno povređenim osobama, a ekipe hitne pomoći i saobraćajne policije nalaze se na licu mesta.

Autor: D.Bošković