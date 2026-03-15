UGAŠEN POŽAR U BLOKU 45: Vatrena stihija na Savskom nasipu progutala krov

Požar je izbio oko 21 sat na jednom objektu u Ulici dr Ivana Ribara na Novom Beogradu.

MUP je saopštio da je po dolasku vatrogasaca utvrđeno da je objekat koji se nalazi na kopnu već u potpunosti zahvaćen vatrom, zbog čega se i krov se urušio.

Na intervenciji su bili angažovani pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice Novi Beograd, sedam vatrogasaca-spasilaca sa dva vozila.

Prema nezvaničnim informacijama, niko nije povređen. Mediji prenose da je požar izbio na jednom od splavova. Uzrok požara za sada nije poznat.

