TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA NA AUTO-PUTU KOD IKEE: Sudarila se 3 vozila, dvoje teško povređeno! Hitno prevezeni u Urgentni centar

Na auto-putu kod Ikee dogodila se teška saobraćajna nesreća sa tri vozila. Dve osobe su teško povređene i hitno prevezene u Urgentni centar.

Večeras oko 19 časova, kako Kurir saznaje, došlo je do teške saobraćajne nezgode na auto-putu kod isključenja za robnu kuću "Ikea" u Beogradu, u kojoj su dve osobe zadobile teške povrede.

Prema prvim informacijama, u lančanom sudaruučestvovala su tri vozila!

Prema rečima izvora, na lice mesta odmah su upućene ekipe Hitne pomoći i policije, a povređeni su nakon ukazane prve pomoći hitno transportovani u Urgentni centar.

- Sudar se dogodio oko 19 časova kod isključenja za "Ikeu". Dve osobe zadobile su teške povrede i kolima Hitne pomoći odmah su prevezene u Urgentni centar - rekao je izvor Kurira upoznat sa slučajem.

Policija je obavila uviđaj na mestu nesreće, a saobraćaj na ovom delu auto-puta bio je usporen.

Autor: D.Bošković