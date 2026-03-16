CRNA NEDELJA U SRBIJI: Izgubljeno PET MLADIH ŽIVOTA, jezivi detalji tragedija u Busijama i Barajevu

Protekla sedmica na drumovima širom Srbije protekla je u znaku stravičnih saobraćajnih nezgoda koje su ugasile mlade živote i ostavile porodice u neutešnoj žalosti.

Prema zvaničnom izveštaju Uprave saobraćajne policije, u prethodnih sedam dana dogodilo se čak 655 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 5 osoba izgubilo život, dok je 312 učesnika povređeno.

Užas u Busijama: Automobil sleteo u kanal, dvoje mrtvih

Najpotresniji događaj nedelje zbio se u prigradskom naselju Busije, gde su u teškom sletanju vozila sa kolovoza život izgubili devetnaestogodišnji mladić i njegova vršnjakinja.

Nesreća se dogodila u večernjim satima kada je automobil, u kojem je bilo troje mladih, pod još nerazjašnjenim okolnostima sleteo s puta direktno u odvodni kanal i udario u betonski propust. Na licu mesta nastradalo je dvoje tinejdžera, dok je druga devojka (19) sa teškim povredama hitno prebačena u bolnicu, gde se lekari i dalje bore za njen život. Prizori sa lica mesta, gde su vatrogasci satima sekli lim kako bi došli do nastradalih, duboko su potresli žitelje ovog naselja.

Pogibija Dragana Lazića kod Vladimiraca

Crni bilans upotpunila je i vest o smrti Dragana Lazića (32), brata poznatog pevača Darka Lazića, koji je stradao u opštini Vladimirci. Lazić je upravljao motociklom kada je došlo do kobnog sudara, čime je postao sedma žrtva na dvotočkašima od početka marta. Ova tragedija ponovo je otvorila pitanje bezbednosti motociklista na samom početku sezone, kada vozači automobila često još uvek nisu naviknuti na njihovo prisustvo u saobraćaju.

Kobna noć u Barajevu: Udarac u betonski stub

Serija tragedija nastavljena je juče, nešto posle 3 časa ujutru, na području opštine Barajevo. U Svetosavskoj ulici, vozač (21) je izgubio kontrolu nad vozilom "alfa romeo", sleteo sa kolovoza i silovito udario u betonski stub. Vozač je preminuo na licu mesta, dok je njegov saputnik (20) zadobio teške telesne povrede i zbrinut je u Urgentnom centru.

Alarmantni podaci Uprave saobraćajne policije

Iz Uprave saobraćajne policije upozoravaju da je stanje na putevima kritično, naročito kada su u pitanju mladi vozači:

Statistika stradanja: Svake godine u Srbiji život izgubi više od 60 mladih vozača, a više od 400 zadobije teške povrede.

Kritičan period: Najviše mladih strada u prvih pet godina vozačkog staža, najčešće u putničkim vozilima (dve trećine) ili na motociklima i mopedima (jedna trećina).

Glavni uzrok: Neprilagođena i nepropisna brzina ostaju vodeći faktori gubitka kontrole nad vozilom i najtežih posledica.

"Od presudne je važnosti poštovanje ograničenja brzine. Prilagodite način vožnje tako da uvek budete bezbedni. Želimo vam bezbedno učešće u saobraćaju," poručuju iz Uprave saobraćajne policije.

Nadležni apeluju na sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni, jer podaci pokazuju da se najveći broj nesreća sa fatalnim ishodom dešava upravo u ranim jutarnjim časovima, usled umora i neprilagođene brzine.

Autor: S.M.