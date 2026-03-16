Sektor za vanredne situacije izdao HITAN APEL građanima! Opasna pojava sve češća u Prijepolju

Zbog povećanog broja požara na otvorenom prostoru u prethodne dve nedelje, Odeljenje za vanredne situacije u Prijepolju uputilo je apel građanima da se ponašaju odgovorno i da ne pale vatru na otvorenom, jer takvo ponašanje može imati ozbiljne posledice po ljude, imovinu i životnu sredinu.

- U požarima koji su zabeleženi na teritoriji opštine pričinjena je velika materijalna šteta, naročito na objektima u vlasništvu građana i u šumskim kompleksima, dok je jedno lice izgubilo život. Zbog ozbiljnosti situacije, Sektor za vanredne situacije pojačao je inspekcijski nadzor na terenu, a svako neodgovorno ponašanje građana biće sankcionisano u skladu sa zakonom - rekao je za RINU Esad Duran iz Vatrogasno-spasilačke jedinice u Prijepolju.

Republičkog hidrometeorološkog zavoda očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme, što dodatno povećava rizik od izbijanja vatre.

Iz Vatrogasno-spasilačke jedinice podsećaju da je paljenje suve trave, niskog rastinja, strnjike i otpada na otvorenom prostoru strogo zabranjeno i predstavlja direktnu pretnju po živote ljudi, imovinu i prirodu.

Građanima je upućen i poziv da, ukoliko primete požar, odmah obaveste najbližu vatrogasno-spasilačku jedinicu pozivom na broj 193.

Autor: S.M.