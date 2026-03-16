Horor u Zemunu: Automobil pokosio dete (7) na pešačkom prelazu

Izvor: Kurir.rs

Večeras oko 19 časova došlo je do teške saobraćajne nesreće u zemunskom naselju kada je, po nezvaničnim informacijama, vozač automobila udario dete (7) na pešačkom prelazu.

Prema pisanju medija, nesreća se dogodila u Ulici Majora Zorana Radosavljevića, a dete je usled udarca zadobilo ozbiljne povrede.

Na lice mesta brzo je stigla ekipa Hitne pomoći.

- Nesreća se dogodila u Ulici Majora Zorana Radosavljevića u Zemunu. Dete je nakon ukazane prve pomoći hitno prevezeno kolima Hitne pomoći u Urgentni centar. Prema prvim informacijama, zadobilo je teške povrede glave - rekao je izvor.

Policija je trenutno na licu mesta i obavlja uviđaj, kojim će biti utvrđene sve okolnosti pod kojima je došlo do ove teške saobraćajne nezgode.

Autor: A.A.

