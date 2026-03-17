DRAMA U ŠIDU! MALOLETNICA IZBOLA MLADIĆA (22), PA POKUŠALA DA POVREDI SEBE: O slučaju obavešteni policija i tužilaštvo, istraga i toku!

Težak incident koji se dogodio pre dva dana potresao je Srem, kada je, prema nezvaničnim informacijama, maloletna devojka nožem izbola mladića (22), a zatim pokušala da povredi i sebe.

Prema rečima meštana Šida, do svega je došlo iz za sada nepoznatih razloga, a scena koja je usledila ostavila je sve u šoku.

Povređeni mladić iz Šida zadobio je ubodnu ranu u predelu abdomena i hitno je transportovan u bolnicu, gde je zbrinut na odeljenju intenzivne nege.

Lekari su utvrdili da je rana duboka, ali da, srećom, nije došlo do oštećenja unutrašnjih organa, pa nije bilo potrebe za hitnom operacijom.

Mladić je u trenutku prijema u bolnicu bio svestan, komunikativan i stabilnih vitalnih funkcija. Nakon ukazane pomoći, rana je obrađena i previjena, a on je premešten na dalje lečenje na odeljenje hirurgije.

Fotografija koja kruži društvenim mrežama prikazuje mladića kako se oporavlja u bolničkom krevetu.

Sa druge strane, maloletna devojka je nakon incidenta pokušala da povredi sebe, zbog čega joj je ukazana medicinska pomoć, a zatim i obezbeđeno dalje psihijatrijsko zbrinjavanje.

O slučaju su obavešteni policija i nadležni organi, a istraga će utvrditi sve okolnosti koje su dovele do ovog nemilog događaja.

Autor: S.M.