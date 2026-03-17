NIJE IZDRŽAO! MLADIĆ (21) IZ MLADENOVCA PREMINUO POSLE POŽARA: Vatra buknula u kući, hitno primljen u bolnicu, a 24 sata kasnije stigla tužna vest

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Tanjug/Zoran Colić ||

Mladić (21) koji je teško povređen u jučerašnjem požaru u Mladenovcu, preminuo je jutros u bolnici u Beogradu uprkos nadljudskim naporima lekara da mu spasu život.

Podsećamo, vatrena stihija zahvatila je porodičnu kuću u Mladenovcu juče oko 5 časova ujutru. Vatrogasne ekipe su brzo izašle na teren i uspele da lokalizuju požar, ali je mladić tom prilikom zadobio kritične povrede.

On je hitno transportovan u Beograd, gde su se lekari od trenutka prijema borili za njegov život. Nažalost, usled težine povreda, mladić je podlegao ranama jutros, nešto više od 24 sata nakon incidenta.

O celom slučaju odmah je obavešteno nadležno tužilaštvo koje je naložilo detaljnu istragu.

Na licu mesta su izvršene istražne radnje kako bi se utvrdilo da li je do tragedije došlo usled kvara na instalacijama ili nekog drugog faktora.

Autor: Jovana Nerić

