AKTUELNO

Hronika

UHAPŠENA KINESKINJA! Davala mito na Aerodromu 'Nikola Tesla', evo zbog čega

Izvor: ALo.rs, Foto: Tanjug AP/Darko Vojinović ||

U nastavku akcije borbe protiv korupcije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su kinesku državljanku L. M. (47), zbog sumnje da je pripadnicima Uprave granične policije ostavila novac kako bi izbegla detaljnu kontrolu.

Ona je osumnjičena za izvršenje krivičnog dela davanje mita, saopštio je MUP.

Sumnja se da je ona, na Aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu, pripadnicima Uprave granične policije na šalteru ostavila novac kako bi izbegla detaljnu kontrolu.

Osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 časova i ona će, uz krivičnu prijavu, biti privedena nadležnom tužilaštvu.

Autor: A.A.

#Aerodrom

#Nikola Tesla

#kineskinja

#mito

