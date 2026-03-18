POŽAR NA DORĆOLU: Vatra buknula u stanu na trećem spratu

U beogradskom naselju Dorćol u jutarnjim časovima izbio je požar u stanu na trećem spratu zgrade, na uglu Ulica cara Uroša i Visokog Stevana.

Prema prvim informacijama, na lice mesta brzo su stigle ekipe vatrogasaca i Hitne pomoći, koje su reagovale kako bi lokalizovale vatru i zbrinule ugrožene stanare.

- Jedan stanar se nagutao dima i ukazana mu je medicinska pomoć - kaže izvor.

Vatrogasci su uspeli da stave požar na Dorćolu pod kontrolu, a za sada nema informacija o materijalnoj šteti ili težim povredama.

Uzrok izbijanja požara još uvek nije poznat, a nadležne službe utvrđuju sve okolnosti ovog incidenta.

