TEŠKA SAOBRAĆAJKA KOD TUTINA: Automobil potpuno smrskan, tri osobe povređene

Izvor: Pink.rs/Sandžakdanas, Foto: RINA ||

Teška saobraćajna nesreća desila se na deonici puta Tutin - Crkvine - Novi Pazar, kada je u mestu Kovači juče oko 12:20 časova došlo do dramatičnog izletanja luksuznog vozila sa kolovoza.

Prema prvim informacijama, u automobilu su se nalazili državljani Crne Gore iz Rožaja, E.D. (38) i maloletnik (16), kao i devojka B.E. iz Tutina. Svi su nakon nesreće hitno prevezeni u Zdravstveni centar Novi Pazar, gde im je ukazana lekarska pomoć.

Kako se nezvanično saznaje, vozač automobila marke "audi A7" iz još neutvrđenih razloga izgubio je kontrolu, sletio s puta i završio na livadi pored kolovoza.

Prizor na mestu nesreće bio je uznemirujući, vozilo je pretrpelo ogromna oštećenja, zadnji deo je gotovo potpuno uništen, stakla razbijena, a tragovi na terenu ukazuju na moguće prevrtanje.

Autor: Marija Radić

