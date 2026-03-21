IZBIO POŽAR NA NOVOM BEOGRADU, SUMNJA SE DA JE PODMETNUT: Vatra izbila u krugu starih pogona IMT-a, grupa tinejdžera snimljena kako beži (VIDEO)

Požar je tokom popodneva izbio u krugu starih pogona IMT-a na Novom Beogradu.

Naime, očevidac je snimio grupu tinejdžera kako beži sa mesta na kojem je izbila vatra, te se kako prenosi 192, pretpostavlja da su upravo oni podmetnuli požar.



Podsećanja radi, stari pogoni IMT-a goreli su već nekoliko puta ranije.

Policija i vatrogasci rade na utvrđivanju okolnosti događaja.

Autor: D.Bošković