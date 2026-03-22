Mladić pao sa zgrade u Novom Sadu, dvojica izbodena: Optuženi za ubistvo u pokušaju, ostaju u pritvoru

Povodom sukoba u Šafarikovoj ulici u Novom Sadu, rešenjem sudije za prethodni postupak Višeg suda u Novom Sadu nakon saslušanja, a na predlog tužilaštva, prema osumnjičenima S. M. zbog krivičnog dela ubistvo u pokušaju i B. S. zbog krivičnog dela pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela određen je pritvor do 30 dana, rečeno je za Tanjug u Višem sudu u Novom Sadu.

Pritvor je određen zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni mogli ometati postupak uticanjem na svedoke i da bi mogli ponoviti krivično delo.

Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću ovog suda.

Podsetimo, u Šafarikovoj ulici u Novom Sadu, u noći između četvrtka i petka povređena su trojica mladića starosti između 18 i 27 godina.

Incident se dogodio nešto posle ponoći, kada je, pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima, 21-godišnji mladić pao sa terase stambene zgrade direktno na betonski pločnik. Gotovo istovremeno, u neposrednoj blizini, došlo je do fizičkog obračuna u kojem su učestvovala još dvojica mladića, starosti 18 i 27 godina. Kako saznajemo njih dvojica su zadobili ubodne rane nanete nožem.

Mladić koji je pao sa zgrade (21) prevezen je u Urgentni centar u svesnom stanju.

Dvojica mladića sa ubodnim ranama (18 i 27) takođe su u svesnom stanju transportovana na dalju dijagnostiku i lečenje.

Autor: A.A.