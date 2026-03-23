Maltretirao mu ćerku, ovaj ga krvnički prebio: Pritvor za muškarca, tereti se za pokušaj ubistva kod Aleksinca

Viši sud u Nišu odredio je pritvor od 30 dana B.T. (40) iz sela Sečanica osumnjičenom da je 12. marta pokušao da ubije svog komšiju M.R. (61).

"Nepravnosnažnim rešenjem Višeg suda u Nišu određen je pritvor protiv osumnjičenom B.T. u trajanju od 30 dana. Pritvor je protiv osumnjičenog određen na osnovu čl. 211. st. 1. tač. 2. i 4. Zakonika o krivičnom postupku, odnosno jer u konkretnom slučaju postoje osobite okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao uticati na svedoke i oštećenog, kao i jer su način izvršenja dela i težina posledice krivičnog dela doveli do uznemirenja javnosti, koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka", saopštila je Kristina Perić, portparol ove pravosudne institucije.

B.T. se sumnjiči da je došao do kuće M.R. i napao ga metalnom šipkom nanevši mu teške povrede glave i stomaka.

Meštani Sečanice navode da nisu iznenađeni ovim incidentom. Kako kažu, M.R.. je problematična osoba čije se ponašanje pogoršalo nakon povratka sa ratišta devedesetih godina.

- Moj otac ga je pre dvadesetak godina izbo nožem braneći se od njega. Mnogo je nezgodan, napadao je ljude po selu - rekao je jedan komšija M.R.

I drugi žitelji ovog sela nemaju lepe reči za njega.

- Pre neki dan je prošao kraj moje kuće, ja sam sa porodicom bila i dvorištu. Opsovao nas je iz čista mira. Takav je i niko mu ništa nije mogao. Ovaj komšija koji ga je istukao je dobar čovek, domaćin. Imao je muku sa njim, nije trebalo da ga tako prebije ali se mnogo iznervirao - kazala je žena koka živi u blizini medta obračuna.

Porodica B.T. bila je suviše potrešena da bi govorila o detaljima ovog dogadjaja. Njegova majka je samo rekla da je povod obračuna to što je M.R. uznemiravao njegovu maloletnu ćerku.

- Godinu dana joj nije davao mira, požalila se majci a ona je rekla mužu. Moj sin se mnogo nasekirao, otrčao je kod njega u dvorište i izudarao ga. Nije imao nameru da ga ubije, samo da ga uplaši. Pitajte celo selo ko je on a ko je moj sin, rekle su mi komšije da će pisati peticiju u njegovu korist - plačući je govorila ova meštanka Sečanice.

Kako saznajemo B.T. je metalnom šiokom izudarao M R. po glavi o stomaku i naneo mu teške povrede opasne po żivot u vidu preloma lobanje i jetre sa unutrašnjim krvarenjem. Kako żivi sam, M.R. je pomoć je potražio kod komšije čija je kuća u blizini a on je alarmirao Hitnu pomoć i policiju. Policija je uspela da identifikuje izvršioca kojem je određen pritvor zbog ubistva u pokuŝaju za koje je predviđena kazna zatvora od pet do 15 godina.

