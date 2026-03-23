Pet saobraćajki na području Zrenjanina za vikend: Jedna osoba poginula

Na području Policijske uprave u Zrenjaninu, tokom proteklog vikenda, evidentirano je ukupno pet saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba poginula, jedna je teško, a tri su lakše povređene.

Pripadnici saobraćajne policije su, u ovom periodu, otkrili i sankcionisali ukupno 441 prekršaj, a iz saobraćaja je isključeno 10 vozača koji su vozili pod dejstvom alkohola. Policija je na području Zrenjanina zadržala dvadesetsedmogodišnjeg vozača „fijata“ koji je vozio sa 1,55 promila alkohola u organizmu, kao i četrdesetjednogodišnjeg vozača automobila „BMV“ pod dejstvom kokaina i kanabisa. Protiv vozača koji su učinili prekršaje biće podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

Autor: Marija Radić