'IDI ILI ĆU I TEBE UBITI' Rođak devojke (31) koja je ubila bivšeg i rođaku OTKRIO JEZIVE DETALJE krvavog pira u Podujevu: Ostala sama sa troje dece, a onda...

Nakon tragičnog incidenta u selu Maјac kod Podujeva, u kojem su stradale tri osobe, pojavljuju se različite verzije događaja, nakon što je A. G. (31) ubila I. I., muškarca sa kojim je navodno bila u vezi, i suprugu njenog strica M. G. (73).

Jedan od članova porodice, koji je želeo da ostane anoniman, ispričao je medijima da porodica nikada nije imala problema i da nije bila upoznata sa odnosom između osumnjičene i sada pokojnog I. B. (45) iz Obilića.

- Nakon što je pucala u dečaka, otišla je u dečiju sobu gde je ostala sa troje dece i strinom. Rekla je ujni da izađe jer je morala da razgovara sa decom o nečemu. Čim su izašli, čuo se vrisak. Odmah smo potrčali, a ona se zaključala u sobu. Kada je njen brat pokušao da uđe, usmerila je pištolj ka njemu i rekla mu: ‘Idi ili ću i tebe ubiti’ - ispričao je rođak.

On je dodao da je u tragičnom slučaju korišćen revolver, odbacujući tvrdnje da je osumnjičena pucala automatskim oružjem.

A. G. je nakon krvavog pira okrenula oružje ka sebi, nakon čega je bila hospitalizovana zbog samopovređivanja, ali nije preživela povrede i preminula je u ponedeljak ujutru.

Sa druge strane, portparolka Osnovnog tužilaštva u Prištini, izjavila je da je sve počelo kao rezultat spora između glavnog osumnjičenog i 45-godišnjeg muškarca, ali da motiv još nije poznat.

Tužilaštvo je saopštilo da jena mestu ubistva zaplenjeno vatreno oružje, nekoliko metaka i drugi materijalni dokazi, koji su relevantni za slučaj.

- Odmah nakon prijema informacija, policija i drugi istražni timovi, zajedno sa državnim tužiocem iz Odeljenja za teška krivična dela, izašli su na mesto zločina kako bi preduzeli prve istražne radnje. Tokom pregleda mesta zločina, zaplenjeno je vatreno oružje i nekoliko metaka, kao i neki drugi materijalni dokazi relevantni za slučaj.Po nalogu državnog tužioca, tela žrtava su poslata Institutu za sudsku medicinu na obdukciju.

Prema policijskim podacima,telo muškarca je pronađeno u automobilu u blizini kuće osumnjičene, dok je starija žena preminula u Urgentnom centru nakon što je podlegla prostrelnim ranama.

Oni su navodno raskinuli, ali nije poznato da li je to motiv krvavog zločina.

Kako pišu lokalni mediji,specijalci su izašli na teren pre nego što je A. G. sebi oduzela život.

Autor: A.A.