UKRALI MU 72.000 EVRA I UNIŠTILI CELU KUĆU, SLOMILI ČAK I IKONU! Opljačkni Slaviša iz Ivanjice poručio: Ostao sam bez hleba i doma!

U ivanjičkom zaseoku Arbovići, Slaviša Ivanović opljačkan je za 72.000 evra, a njegova kuća devastirana. Priča o poštenom čoveku koji je ostao bez svega.

Nezapamćen incident dogodio se u ivanjičkom zaseoku Arbovići kod Golije, kada su za sada nepoznati počinioci upali u kuću domaćina Slaviše Ivanovića i odneli sve što su mogli, ali i napravili haos u kući slomivši čak i slavsku ikonu.

- Ja sam bio u Beogradu da pružim podršku našem predsedniku, verovatno su me pratili i znali da sam otišao. Kad sam se vratio zatekao sam užas. Sve su odneli, kuću su demolirali, razvalili vrata, prevrnuli sve što smo imali. Ikonu su mi polomili… To nije bila samo krađa, to je bilo iživljavanje, kao da je osveta, lopovi ovako ne rade, da su imali snage ni temelj ne bi ostavili - priča Slaviša.

Bahati lopovi za par minuta uništili su čitavu Slavišinu imovinu koju je stekao za 30 godina rada kao prevoznik, drvoseča, poljoprivrednik. Sve što je zaradio ulagao je u dom, porodicu, štedeo, kućio.

- Imao sam ušteđeno 72.000 evra, za decu. Sve su odneli. Ostali smo bez hleba i bez kuće. Moraćemo da prodamo i poslednju kravu… Jednostavno, uništeni smo do kraja, ovo nešto u životu nisam video - kaže Slaviša.

Domaćina Slavišu u Devićima, ali i okolnim selima, svi znaju kao vrednog i poštenog čoveka i svi su u šoku nakon što je opljačkan.

- To je čovek kakvih je danas malo. Pošten, vredan, svima je pomagao kad je trebalo. Nema kome nije izašao u susret, od svoje ušteđevine često je zajmio drugima u nevolji, nije škrtica i pakosan. Naivan je koliko je pošten. I baš takvog su pogodili - kaže komšija Radoica Stojković.

Kuća koju je Slaviša gradio pola života sada je devastirana. U njoj više nema ni sigurnosti ni onoga što je godinama sticano.

Ova priča iz Devića nije samo priča o krađi. To je priča o čoveku koji je verovao, radio i pomagao – i koji je u jednom danu ostao bez svega.

Autor: D.Bošković