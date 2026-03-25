AKTUELNO

Hronika

MUP SRBIJE DIGAO EVROPOL NA NOGE: Otkriveno ko stoji iza jezive Fejsbuk grupe 'Ćerke i tate dopisivanje'!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Richard Drew ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, reagovali su po hitnim prijavama građana povodom skandaloznog naloga na društvenoj mreži Fejsbuk pod nazivom „Ćerke i tate dopisivanje“.

Postojala je osnovana sumnja da se ova stranica koristi za uspostavljanje neprimerene komunikacije između odraslih i maloletnih lica.

Akcija je sprovedena po nalogu Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Administrator lociran u Hrvatskoj

U saradnji sa kompanijom "Meta", MUP je pribavio relevantne podatke i izvršio detaljne provere koje su dovele do konkretnih saznanja o tome ko upravlja ovim nalogom.

"Utvrđeno je da se administrator predmetnog naloga ne nalazi na teritoriji Srbije, već na teritoriji Republike Hrvatske. Dalje provere se vrše u cilju utvrđivanja eventualne komunikacije sa maloletnim licima", saopšteno je iz MUP-a.

Uključeni Evropol i hrvatske institucije

S obzirom na to da je osumnjičeni van granica naše zemlje, o svim prikupljenim podacima biće obaveštene nadležne institucije Republike Hrvatske, kao i Evropol, radi daljeg postupanja i hapšenja odgovornih.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije naglašava da nastavlja da aktivno prati i reaguje na ovakve pojave u digitalnom prostoru, sa primarnim ciljem apsolutne zaštite dece i maloletnika od predatora na internetu.

Autor: D.S.

#Evropol

#Fejsbuk

#Hrvatska

#Istraga

#cerke i tate dopisivanje

#internet predatori

#meta

#mup srbije

#visokotehnoloski kriminal

#zastita dece

POVEZANE VESTI

Društvo

BUDITE OPREZNI! Oglasio se MUP: Na Fejsbuku se pojavila nova prevara, zloupotrebljen lik premijera Macuta

Politika

OGLASIO SE MUP NAKON HAPŠENJA MUŠKARCA KOJI JE PRETIO ALEKSANDRU VUČIĆU Osumnjičenom određeno zadržavanje, podneta i krivična prijava

Društvo

Ne nasedajte na prevaru! MUP uputio upozorenje građanima zbog lažnih SMS poruka: Pominje se Pošta Srbije, traži se ažuriranje podataka

Hronika

SEDAM PEDOFILA IZA REŠETAKA! Velika akcija policije u Beogradu, Nišu, Somboru i Novom Sadu: Pronađeni brojni DOKAZI

Hronika

LAŽNI VIDOVNJACI PREVARILI ŽENU ZA SKORO 11 MILIONA: Imali razrađenu šemu - Ovako je funkcionisala

Hronika

LAŽNI VIDOVNJACI ŽENI UKRALI VIŠE OD 10 MILIONA! Otkrivena banda iz Novog Sada: Magijskim ritualima 'rešavali' teške životne probleme