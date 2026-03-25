MUP SRBIJE DIGAO EVROPOL NA NOGE: Otkriveno ko stoji iza jezive Fejsbuk grupe 'Ćerke i tate dopisivanje'!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, reagovali su po hitnim prijavama građana povodom skandaloznog naloga na društvenoj mreži Fejsbuk pod nazivom „Ćerke i tate dopisivanje“.

Postojala je osnovana sumnja da se ova stranica koristi za uspostavljanje neprimerene komunikacije između odraslih i maloletnih lica.

Akcija je sprovedena po nalogu Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Administrator lociran u Hrvatskoj

U saradnji sa kompanijom "Meta", MUP je pribavio relevantne podatke i izvršio detaljne provere koje su dovele do konkretnih saznanja o tome ko upravlja ovim nalogom.

"Utvrđeno je da se administrator predmetnog naloga ne nalazi na teritoriji Srbije, već na teritoriji Republike Hrvatske. Dalje provere se vrše u cilju utvrđivanja eventualne komunikacije sa maloletnim licima", saopšteno je iz MUP-a.

Uključeni Evropol i hrvatske institucije

S obzirom na to da je osumnjičeni van granica naše zemlje, o svim prikupljenim podacima biće obaveštene nadležne institucije Republike Hrvatske, kao i Evropol, radi daljeg postupanja i hapšenja odgovornih.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije naglašava da nastavlja da aktivno prati i reaguje na ovakve pojave u digitalnom prostoru, sa primarnim ciljem apsolutne zaštite dece i maloletnika od predatora na internetu.

Autor: D.S.