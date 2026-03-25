Teška saobraćajka u Sremčici: Povređen mladić

U popodnevnim satima, u Beogradskoj ulici u Sremčici, dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je muškarac (25) povređen.

U sudaru dva putnička vozila, Citroena C4 Cactus i Volkswagen Passat-a, značajna materijalna šteta pričinjena je na oba automobila. Prema nezvaničnim informacijama, dvadesetpetogodišnji muškarac, koji se nalazio u jednom od vozila, udario je glavom u šoferšajbnu usled jačine udara.

Na fotografijama sa mesta nesreće vidi se značajno oštećenje na prednjem delu Citroena, dok je Passat pretrpeo oštećenja na desnoj strani prednjeg branika. Vidljivi su i ostaci stakla i plastike na kolovozu, što ukazuje na silinu sudara.

