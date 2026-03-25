HOROR NA NOVOM BEOGRADU! Starac se skidao pred devojčicom: Jezivi detalji hapšenja u Omladinskih brigada

Pripadnici beogradske policije uhapsili su u utorak Ž. S. (72) zbog sumnje da je izvršio krivično delo polno uznemiravanje.

Incident se dogodio u ulici Omladinskih brigada na Novom Beogradu, gde se osumnjičeni skinuo ispred devojčice T. V. (13) i pokazivao joj polni organ. Devojčica je odmah pozvala majku i ispričala za situaciju, piše Telegraf.rs.

Određeno zadržavanje

Policija je brzom akcijom identifikovala i privela osumnjičenog, kojem je po nalogu tužilaštva određeno zadržavanje.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati.

Protiv Ž. S. je podneta prijava za krivično delo polno uznemiravanje.

Istragu u ovom slučaju vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Osumnjičeni će u zakonskom roku biti priveden tužiocu na saslušanje, nakon čega će biti odlučeno o daljim koracima i eventualnom predlogu za pritvor.

Autor: Marija Radić