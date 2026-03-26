KRVAVI OBRAČUN U RUMENCI: Izbodeni muškarac i dva dečaka (14 i 16)! Sevali noževi usred ulice, hitno prevezeni u bolnicu

U naselju Rumenka večeras se dogodila jeziva tuča u kojoj su korišćeni noževi, a bilans sukoba su tri povređene osobe, od kojih su dvoje maloletnici. Policija je blokirala ulicu Mladena Stojanovića gde se odigrao krvavi pir.

Ekipe Hitne pomoći su odmah izašle na teren, a prema rečima doktora Zorana Krulja, portparola Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, povređeni su prevezeni u bolnice u svesnom stanju.

Teške povrede hladnim oružjem

Sukob koji je počeo u broju 27 kulminirao je upotrebom hladnog oružja.

Muškarac (38): Zadobio je rane od noža i hitno je prevezen u Urgentni centar KCV na hirurgiju.

Maloletnici (14 i 16 godina): Dva dečaka, rođena 2010. i 2008. godine, zadobila su povrede u opštoj tuči i medicinski su zbrinuti na Dečijoj hirurgiji.

Policija na licu mesta

Pripadnici MUP-a trenutno obavljaju uviđaj kako bi utvrdili motiv ovog brutalnog sukoba i identifikovali sve učesnike. Ulica u kojoj se desio napad je pod policijskom prismotrom, a očekuje se i zvanično saopštenje o tome da li je napadač u bekstvu ili je lišen slobode.

Autor: D.S.