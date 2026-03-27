UŽAS U ZEMUNU: Muškarac (59) uhapšen zbog polnog uznemiravanja maloletne osobe u liftu zgrade!

Izvor: Telegraf, Foto: Pink.rs ||

Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Zemun doneli su rešenje o zadržavanju okrivljenog B.C. (59) zbog sumnje da je u sredu, u liftu stambene zgrade na teritoriji Zemuna, izvršio krivično delo polno uznemiravanje maloletne osobe.

- Na saslušanju pred javnim tužiocem okrivljeni je negirao izvršenje krivičnog dela. Imajući u vidu postojanje okolnosti koje ukazuju da će boravkom na slobodi da utiče na oštećenu i da će, zbog svoje već dijagnostifikovane duševne poremećenosti ponoviti krivično delo, Treće osnovno javnog tužilaštvo u Beogradu je podnelo predlog nadležnom sudu da prema okrivljenom odredi pritvor u trajanju do 30 dana - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Iz Trećeg tužilaštva podsećaju da je prema Krivičnom zakoniku krivično delo polno uznemiravanje svako verbalno, neverbalno ili fizičko ponašanje koje ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva lica u sferi polnog života, a koje izaziva strah ili stvara neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.

