'Vatra joj je zahvatila suknju' Drama u Kragujevcu, žena se slučajno zapalila, hitno prevezena u Beograd

U Kragujevcu, 68-godišnja žena A. Z. zadobila je teške opekotine nakon što joj je vatra zahvatila suknju dok je u dvorištu palila granje i lišće.

Prava drama odigrala se u Kragujevcu kada je ženu A. Z. (68), koja je u dvorištu zapalila granje i lišće zahvatio plamen vatre. Kako se saznaje, ona je hitno transportovana u Beograd i lekari se bore za njen život.

"Žena je u svom dvorištu sakupila granje i lišće i upalila ga. Najverovatnije zbog nepažnje, vatra je zahvatila i suknju nesrećne žene i ona je zadobila teške opekotine po telu", otkriva izvor blizak slučaju šta se dogodilo.

Lekari hitne pomoći brzo su stigli na lice mesta, ali je zbog težine povreda ona hitno transportovala u Urgentni centar u Beogradu. Povrede koje je zadobila su ozbiljne i lekari se trenutno bore za njen život.

Autor: S.M.