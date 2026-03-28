POŽAR U STANU U CENTRU KRUŠEVCA! Brzom reakcijom vatrogasaca spaseni stanari

Vatrogasci-spasioci iz Kruševca, spasili su jutros dve osobe iz požara koji je buknuo oko 9 sati u stanu u Ulici Lomnicke borbe u centru ovog grada.

Nakon nekoliko minuta od dojave da gori stan, Vatrogasci-spasioci su efikasnom intervencijom prvo evakuisali dve osobe iz stana, a zatim efikasnom intervencijom prvo lokalizovali požar i sprečili njegovo širenje na ostale stanove, a onda i ugasili vatru.

Prema nezvaničnim saznanjima vatra je krenula od električne peći ali ti detalji će tek biti utvrđeni istragom.

Povređene osobe, koje su se nagutale dima, kolima Hitne medicinske pomoći prebacene su u najbližu zdravstvenu ustanovu gde im je ukazana lekarska pomoć.

