TEŽAK UDES U MIRIJEVU! Dvojica povređenih, HITNO prebačeni u bolnicu

U sudaru dva automobila u 3.18 sati u Ulici Vitezova Karađorđeve zvezde u Mirijevu teško je povređen jedan muškarac (27), a lakše je povređen još jedan muškarac (26), rečeno je agenciji Tanjug u službi hitne pomoći.

Na lice mesta poslate su dve ekipe hitne pomoći, a oba muškarca su prevezena u Urgentni centar.

Tokom protekle noći u Beogradu su se dogodile još dve saobraćajne nezgode, u kojima je ukupno četiri osoba lakše povređeno, a svi oni su prevezeni u Urgentni centar.

Hitna pomoć imala je tokom noći 89 intervencija, od kojih je 13 bilo na javnom mestu.

Za pomoć su najčešće zvali hronični bolesnici, astmatičari i pacijenti sa povišenim krvnim pritiskom, a na javnim mestima najviše intervencija bilo je zbog alkoholisanih osoba, i zbog manjih povreda u tučama.

Autor: A.A.