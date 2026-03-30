ZAPALJEN AUTOMOBIL U MIRIJEVU: Vatra buknula u gluvo doba noći, vlasnik ima kriminalni dosije

Automobil marke BMW izgoreo je na parkingu u beogradskom naselju Mirijevo, a sumnja se da je požar podmetnut.

Vlasnik automobila je, kako se nezvanično saznaje, muškarac (29) sa kriminalnim dosijeom.

- Auto je planuo juče oko 3.30 sati, a požar je uznemirio stanare Ulice 16. oktobra. Vatra se brzo proširila i progutala ceo BMW, a zahvatila je i automobil marke "pežo" koji je bio parkiran pored - kaže izvor i dodaje da su vatrogasci po dolasku na lice mesta uspeli da brzo ugase plamen i spreče još veću štetu.

- Policija je obavila uviđaj i prema prvim rezultatima, požar je podmetnut. U toku je potraga za počiniocem - dodaje izvor.

Autor: Marija Radić