UŽAS NA MOSTU NA ADI: Automobil potpuno izgoreo, objavljen NEVEROVATAN SNIMAK

Na Mostu na Adi noćas dogodio dramatičan incident u kojem je jedno putničko vozilo potpuno uništeno u požaru.

Iako beogradski asfalt pamti razne nesreće, prizori koji stižu sa lica mesta ostavili su u šoku čak i najiskusnije pripadnike interventnih jedinica.

Požar je izbio iznenada, a prema rečima očevidaca, plamen je u rekordnom roku zahvatio čitavu konstrukciju automobila. Do dolaska vatrogasnih ekipa, od vozila doslovno nije ostalo ništa - na kolovozu je ostala samo neprepoznatljiva hrpa gvožđa.

Crni dim koji se podizao sa mosta bio je vidljiv iz gotovo svih delova grada, dok je saobraćaj u smeru ka Novom Beogradu bio u potpunom kolapsu.

Snimak kakav u Srbiji još nije zabeležen

Ono što je ovaj događaj izdvojilo od sličnih nezgoda jesu snimci koji su se munjevito proširili društvenim mrežama. Naime, brutalnost vatrene stihije zabeležena kamerama prolaznika opisuje se kao "do sada neviđena na ovim prostorima".

"Gledali smo kako automobil nestaje pred našim očima za svega nekoliko minuta. To nije bio običan požar, izgledalo je kao scena iz holivudskih filmova katastrofe", navodi jedan od svedoka koji se u tom trenutku našao na mostu.

Uzrok još uvek nepoznat.

Iako je materijalna šteta apsolutna, prema prvim i nezvaničnim informacijama, povređenih nema, jer je vozač uspeo da napusti vozilo na vreme.

Policija je obavila uviđaj, a detaljna istraga će utvrditi da li je do ove jezive scene došlo.

Autor: Marija Radić