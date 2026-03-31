AKTUELNO

Hronika

Horor u centru Beograda: Pronađeno telo muškarca

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pink.rs/S. Kojić ||

Na uglu ulica Dubrovačke i Despota Đurđa danas oko 10.20 sati pronađeno je telo nepoznatog muškarca.

Na lice mesta odmah su upućene policijske ekipe koje su obezbedile prostor i izvršile uviđaj kako bi se prikupili tragovi i utvrdile okolnosti pod kojima je došlo do ovog događaja, saznaje Tanjug.

Telo je potom, po nalogu tužilaštva, prevezeno u Institut za sudsku medicinu, na obdukciju. Nakon obdukcije očekuje se više informacija koje bi mogle doprineti rasvetljavanju slučaja, identitetu muškarca, kao i utvrđivanju da li je smrt nastupila prirodnim putem ili pod drugim okolnostima.

Prema nezvaničnim informacijama, za sada nema potvrda o tome da li je u pitanju prirodna smrt.

Policija nastavlja intenzivan rad na rasvetljavanju svih činjenica i okolnosti ovog događaja, a o svemu je obavešteno nadležno tužilaštvo koje će rukovoditi daljom istragom i preduzeti sve potrebne mere u skladu sa zakonom.

pročitajte još

DVA TUŽIOCA VJT VODE ISTRAGU! Rektor pokušao da se sakrije iza belgijskog ambasadora, policija i njega ispratila!

Autor: Marija Radić

#Beograd

#Muškarac

#Telo

#centar

#ulice

POVEZANE VESTI

Hronika

Horor na obali Save u Beogradu: Pronađeno beživotno telo muškarca kod poznatog splava

Hronika

HOROR U BATAJNICI: Telo muškarca u stanju raspadanja pronađeno u šipražju

Region

UŽAS U HRVATSKOJ: Pronađeno beživotno telo muškarca u Splitu

Hronika

HOROR: Pronađeno beživotno telo muškarca u Vlasini

Hronika

UŽAS U NIŠU! Pronađeno telo muškarca kod splava na Nišavi, policija na terenu

Hronika

HOROR U BORČI! Pronađeno telo muškarca, policija odmah izašla na lice mesta