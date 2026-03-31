Horor u centru Beograda: Pronađeno telo muškarca

Na uglu ulica Dubrovačke i Despota Đurđa danas oko 10.20 sati pronađeno je telo nepoznatog muškarca.

Na lice mesta odmah su upućene policijske ekipe koje su obezbedile prostor i izvršile uviđaj kako bi se prikupili tragovi i utvrdile okolnosti pod kojima je došlo do ovog događaja, saznaje Tanjug.

Telo je potom, po nalogu tužilaštva, prevezeno u Institut za sudsku medicinu, na obdukciju. Nakon obdukcije očekuje se više informacija koje bi mogle doprineti rasvetljavanju slučaja, identitetu muškarca, kao i utvrđivanju da li je smrt nastupila prirodnim putem ili pod drugim okolnostima.

Prema nezvaničnim informacijama, za sada nema potvrda o tome da li je u pitanju prirodna smrt.

Policija nastavlja intenzivan rad na rasvetljavanju svih činjenica i okolnosti ovog događaja, a o svemu je obavešteno nadležno tužilaštvo koje će rukovoditi daljom istragom i preduzeti sve potrebne mere u skladu sa zakonom.

