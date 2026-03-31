KRAGUJEVAČKA POLICIJA U POTERI ZA NAPADAČEM! Upali naoružani u restoran, držali 100 gostiju na nišanu, jednog momka tukli flašom...

Izvor: Kurir, Foto: RINA ||

Kragujevačka policija intenzivno traga za napadačem koji je u ovom gradu, sa grupom naoružanih mladića i uz pretnje pištoljem šenlučila u jednom restoranu, napala goste i isterala ih napolje, saznaje Telegraf.

Podsetimo, prava drama odigrala se u jednom kragujevačkom restoranu 22. marta, kada je u objekat uletela grupa naoružanih mladića i uz pretnje pištoljem počela da isteruje goste napolje.

- Bahato i siledžijsko ponašanje trajalo je oko pola sata, a gosti su bili zatečeni i uplašeni. Tokom trajanja mafijaškog upada jednog momka su staklenom flašom udarili u glavu i naneli mu teške telesne povrede - rekao je za RINU jedan od očevidaca.

Kako se saznaje, u večernjim satima, uletela je grupa od desetak napadača. Trojica su fizički nasrnula na goste, dok su saučesnici bili sa njima i "pokrivali" napad.

Čitav incident su zabeležile kamere u lokalu, a snimci su predati policiji na postupanje. U lokalu se u tom trenutku nalazilo više od 100 gostiju.

Policija je izašla na lice mesta i privela tri mladića za koje postoji sumnja da su izvršila navedeno krivično i bezobzirno delo, a u pitanju su N.L, M.J. i I.J.

- Ipak, pored postojanja snimaka sa lica mesta i čak stotinu svedoka i oštećenih koji su užasnuti i prepadnuti besprizornim scenama, nakon saslušanja od strane policije isti su pušteni - dodaje sagovornik.

Jedan od glavnih aktera je umakao pre dolaska policije, a devet dana posle incidenta nije priveden i policija intenzivno traga za njim.

Autor: D.Bošković

Hronika

DRAMA U KRAGUJEVCU: Upali naoružani u restoran, držali 100 gostiju na nišanu - Ima POVREĐENIH

Svet

HOROR U AMERICI! U masovnoj pucnjavi VIŠE OSOBA RANJENO - izdato HITNO UPOZORENJE u celom gradu, policija traga za napadačem

Hronika

UDES U BORU! POVREĐENA DEVOJČICA, policija u poteri za bahatim vozačem

Hronika

UZNEMIRUJUĆE! POGLEDAJTE SNIMAK KRVNIČKOG UBADANJA ŽENE PRED UNUKOM: Napadač ulazi za njima, smeje se, a onda vadi nož i započinje KRVAVI PIR (VIDEO)

Svet

DRAMA U NJUJORKU! Čovek zapaljen na Tajms skveru: Policija traga za napadačem

Svet

DRAMA U SIDNEJU: Pucnjava kod parlamenta - Policija traga za napadačem