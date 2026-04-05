Saobraćajna nezgoda na putu Užice-Požega: Vozačima se savetuje oprez

Saobraćajna nezgoda dogodila se danas oko 14 časova na putu Užice-Požega, u blizini Avia pumpe, kada je, prema prvim informacijama, došlo do sudara dva putnička vozila.

Za sada nije poznato kako je tačno došlo do udesa, niti šta je prethodilo sudaru, a više detalja biće utvrđeno nakon sprovođenja uviđaja.

Na mesto nezgode ubrzo su upućene nadležne službe, uključujući policiju i ekipe hitne pomoći, koje su intervenisale na terenu.

Saobraćaj na ovoj deonici puta trenutno se odvija otežano, uz moguće zastoje i formiranje kolona, s obzirom na to da je u toku uviđaj i uklanjanje vozila sa kolovoza. Vozačima se savetuje dodatni oprez i strpljenje prilikom prolaska ovim putem.

U ovom trenutku nema zvaničnih informacija o stanju učesnika nezgode, niti je poznato da li ima povređenih.

Nadležni organi rade na utvrđivanju svih okolnosti pod kojima je došlo do ove saobraćajne nezgode, nakon čega se očekuje više detalja o ovom incidentu.

