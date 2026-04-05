DRAMA U ZEMUNU: Odjeknula snažna eksplozija, buknuo požar! Ima povređenih

U beogradskoj opštini Zemun večeras je došlo do uznemirujućeg incidenta kada je odjeknula snažna eksplozija! Kako saznajemo, eksplodirala je plinska boca u jednom objektu, nakon čega je buknuo požar koji je uznemirio građane.

Prema prvim informacijama sa terena, u eksploziji je jedna osoba zadobila opekotine. Na lice mesta su odmah po pozivu pristigle ekipe Hitne pomoći, koje su povređenu osobu zbrinule i hitno prevezle u bolnicu na dalje lečenje.

Vatrogasne ekipe su munjevito reagovale, a požar koji je pretio da se proširi izazvan eksplozijom brzo je lokalizovan i ugašen.

Policija je blokirala prilaze objektu radi obavljanja uviđaja, a više detalja o stanju povređene osobe i tačnom uzroku nezgode biće poznato nakon zvaničnog izveštaja nadležnih službi.

