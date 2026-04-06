BEGUNAC PUCAO NA POLICIJU, NOVI SNIMAK POTERE U NOVOM SADU: Jake snage na terenu, opkolili ga na ovom mestu (VIDEO)

U Novom Sadu se događa prava drama, nakon što je za sada0 muškarac starosti oko 40 godina pucao u policiju i dao se u beg.

Naime, došlo je do incidenta tokom policijske potere, kada je na policiju pucano iz vozila koje je pokušalo da izbegne zaustavljanje.

Podsećamo, sve je počelo kada je osumnjičeni, preteći vatrenim oružjem jednom vozaču, oduzeo automobil i dao se u beg.

Begunac se trenutno kreće iz pravca grada ka Šajkašu. Veliki broj policijskih patrola je na terenu, a jake snage su raspoređene i kod naplatne rampe na izlazu iz Novog Sada.

Reč je o licu koje je od ranije dobro poznato organima reda.

Autor: Iva Besarabić