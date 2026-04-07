OGLASILO SE MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA: Kod Brankovog mosta poginuo kineski državljanin, izražavamo saučešće

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug /MILOŠ MILIVOJEVIĆ (STF)

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izdalo je saopštenje a povodom smrti kineskog državljanina na gradilištu kod Brankovog mosta.

"Sa dubokim žaljenjem obaveštavamo javnost da je danas oko podneva na gradilištu na izgradnji mosta preko reke Save u Beogradu došlo do nesreće u kojoj je jedan radnik, državljanin NR Kine, izgubio život.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izražava iskreno saučešće porodici nastradalog kineskog radnika. U ovom teškom trenutku, naše misli su uz porodicu nastradalog i uz dva povređena radnika.

Nadležni organi su odmah po saznanju izašli na lice mesta i u toku je utvrđivanje svih okolnosti pod kojima je do nesreće došlo.

Nakon što sve činjenice budu utvrđene, javnost će biti blagovremeno obaveštena o svim relevantnim saznanjima", navodi se u saopštenju.

Autor: Iva Besarabić

