AKTUELNO

Hronika

POGLEDAJTE KAKO JE UHAPŠEN TINJEDŽER IZ OBRENOVCA! Nasmrt IZBO sopstvenu baku, deka pokušao da ga spreči, pa završio u BOLNICI (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije ||

Maloletnik (16) iz Obrenovca, uhapšen je danas zbog sumnje da je nasmrt izbo ženu u Obrenovcu. Pored nje, u napadu je povređen i njen suprug.

Prema saznanjima medija, napad se dogodio u Obrenovcu usred dana, pred brojnim prolaznicima.

Osumnjičeni je, kako se sumnja, nožem nasrnuo na bračni par i izbo ih.

- Ženi je naneo više uboda nožem i ona je preminula, dok je muškarac prevezen u bolnicu - kaže izvor.

Dečak je odmah uhapšen i on će danas biti sproveden na saslušanje kod sudije za maloletnike uz krivičnu prijavu za ubistvo.

Kako nezvanično saznaju mediji, preminula žena je dečakova baka, dok je muškarac deda.

Autor: Iva Besarabić

