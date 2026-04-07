POGLEDAJTE KAKO JE UHAPŠEN TINJEDŽER IZ OBRENOVCA! Nasmrt IZBO sopstvenu baku, deka pokušao da ga spreči, pa završio u BOLNICI (VIDEO)

Maloletnik (16) iz Obrenovca, uhapšen je danas zbog sumnje da je nasmrt izbo ženu u Obrenovcu. Pored nje, u napadu je povređen i njen suprug.
Prema saznanjima medija, napad se dogodio u Obrenovcu usred dana, pred brojnim prolaznicima.
Osumnjičeni je, kako se sumnja, nožem nasrnuo na bračni par i izbo ih.
- Ženi je naneo više uboda nožem i ona je preminula, dok je muškarac prevezen u bolnicu - kaže izvor.
Dečak je odmah uhapšen i on će danas biti sproveden na saslušanje kod sudije za maloletnike uz krivičnu prijavu za ubistvo.
Kako nezvanično saznaju mediji, preminula žena je dečakova baka, dok je muškarac deda.
