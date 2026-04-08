DRAMA NA BANJICI: Buknuo požar na 22. spratu solitera! Vatrogasci hitno intervenisali u Crnotravskoj, evo šta je IZAZVALO HAOS!

U stambenoj zgradi u Crnotravskoj ulici na Banjici jutros je izbio požar koji je izazvao paniku među stanarima, saznaje Tanjug.

Vatrena stihija buknula je oko osam sati u jednom od stanova na čak 22. spratu solitera. Prema prvim informacijama, do požara je došlo kada se zapalila veš mašina, a gust dim se brzo proširio prostorijama.

Brza intervencija vatrogasaca

Vatrogasne ekipe su odmah po pozivu izašle na teren i započele borbu sa vatrom na velikoj visini. Zahvaljujući brzoj reakciji, požar je lokalizovan oko 8.30 časova, čime je sprečeno širenje na okolne stanove.

Za sada nema informacija o povređenim licima, a materijalna šteta biće naknadno utvrđena.

Autor: D.S.