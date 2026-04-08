SKANDAL U TREĆEM SUDU! Došao da PIJE u hodniku, pa pesnicom u glavu udario stražara! Detalji haosa u Beogradu: Prizor od koga su svi ZANEMELI

U Trećem osnovnom sudu u Beogradu dogodio se ozbiljan incident kada je muškarac N. P. (52) fizički nasrnuo na pripadnike sudske straže, saznaje "Telegraf.rs". Do nezapamćenog haosa došlo je nakon što je nasilnik upozoren na neprimereno ponašanje.

Kako prenose mediji, povod za ovaj brutalan napad bila je bizarna situacija – osumnjičeni je usred hodnika suda konzumirao alkohol!

Prvo odgurivanje, pa brutalan udarac u glavu

Incident je počeo kada su radnici sudske straže uočili N. P. kako pije. Kada su mu prišli i pokušali da ga opomenu, usledila je agresija koju niko nije očekivao:

Napad na mladića: Nasilnik je prvo nasrnuo na mlađeg stražara, B. R. (24), kojeg je grubo uhvatio za ruku i počeo da odguruje.

Pesnica u glavu: Kada je stariji kolega Ž. U. (46) pokušao da smiri situaciju i zaštiti saradnika, N. P. ga je snažnim udarcem pesnicom pogodio pravo u glavu!

Hitno hapšenje i zadržavanje

Pripadnici policije su munjevito reagovali, savladali napadača i stavili mu lisice na ruke.

Osumnjičenom N. P. je, po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva, određeno zadržavanje do 48 sati. Protiv njega je podneta krivična prijava za nasilničko ponašanje, a istraga će utvrditi sve okolnosti ovog napada u zgradi suda.

