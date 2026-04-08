PAS NAPAO DETE (5) U SOPOTU: Izašao iz ograđenog dvorišta i ujedao po glavi i licu

Napad psa juče se dogodio u beogradskom naselju Sopot kada je vlasnički pas napustio dvorište i napao petogodišnje dete, nanevši teške telesne povrede.

Pas je iz zasad neutvrđenih razloga, prema saznanjima Telegrafa, izašao iz ograđenog prostora i nasrnuo na devojčicu (5). Tom prilikom dete je zadobilo teške telesne povrede, uključujući višestruke ujede u predelu glave i lica.

Povređenoj devojčici je hitno ukazana lekarska pomoć u Institutu za majku i dete, gde je odmah podvrgnuta operativnom zahvatu.

Pripadnici policije su brzom intervencijom identifikovali i uhapsili vlasnika psa (55). Protiv njega je podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio delo izazivanje opšte opasnosti.

Istraga je u toku, a nadležni organi utvrđuju sve okolnosti koje su dovele do ovog incidenta.

Autor: A.A.