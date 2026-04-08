BEŽALE OD POLICIJE I BACILE DROGU KROZ PROZOR: Uhapšene dve Kraljevčanke

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: RINA ||

Kraljevačka policija je uhapsila J.D. (27) i K.S. (22) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.

Sumnja se da su se one sinoć, u mestu Tavnik kod Kraljeva, kada su im prišli policijski službenici radi kontrole, udaljile automobilom velikom brzinom, kao i da su tokom bekstva kroz suvozačev prozor izbacile kesu sa više od kilogram biljne materije za koju se sumnja da je kanabis i da je namenjen daljoj prodaji.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i one će, uz krivičnu prijavu, biti privedene Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu.

Autor: Iva Besarabić

POVEZANE VESTI

Hronika

VELIKA AKCIJA POLICIJE U BEOGRADU: Zaplenjeno 12 kilograma kokaina i tri putnička vozila - Uhapšene dve osobe (FOTO+VIDEO)

Hronika

PRETUKLI MALOLETNIKE BEJZBOL PALICAMA: Uhapšene dve osobe iz Beograda

Hronika

Velika akcija policije i tužilaštva u Beogradu: Uhapšeni sa 52 paketića heroina!

Hronika

PREVARA KRIPTOVALUTAMA VREDNA 202.000 EVRA: Uhapšena trojica muškaraca zbog primopredaje koja se pretvorila u OBRAČUN!

Hronika

RAZBIJENA NARKO BANDA: Prodavala velike količine droga po Beogradu, evo šta im je sve policija pronašla u stanu

Hronika

LISICE NA RUKE VLASNIKU I DIREKTORU FIRME IZ SMEDEREVA: Otkrivena 'šema' muljanja, terete se za ekološki kriminal