BEŽALE OD POLICIJE I BACILE DROGU KROZ PROZOR: Uhapšene dve Kraljevčanke

Kraljevačka policija je uhapsila J.D. (27) i K.S. (22) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.

Sumnja se da su se one sinoć, u mestu Tavnik kod Kraljeva, kada su im prišli policijski službenici radi kontrole, udaljile automobilom velikom brzinom, kao i da su tokom bekstva kroz suvozačev prozor izbacile kesu sa više od kilogram biljne materije za koju se sumnja da je kanabis i da je namenjen daljoj prodaji.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i one će, uz krivičnu prijavu, biti privedene Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu.

Autor: Iva Besarabić